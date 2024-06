Ex-vereador de Curuçá, no Pará é preso após esfaquear homem em um bar

(Foto: Reprodução)– Daniel do Abade, como é conhecido o suspeito, já possui um histórico criminal. Em 2020, ele foi preso durante uma operação policial, acusado de estupro de vulnerável.

Na manhã desta quarta-feira (19), o ex-vereador de Curuçá, Daniel Rabelo Silva, conhecido como Daniel do Abade, foi preso sob suspeita de esfaquear um homem em via pública. A prisão ocorreu após uma briga em um bar na comunidade de São João do Abade, na noite de terça-feira (18/6).

De dentro da carceragem da Delegacia de Curuçá, Daniel divulgou vários vídeos em suas redes sociais, nos quais se defende das acusações. Visivelmente transtornado, ele alega que sua prisão foi motivada por uma armação de um suposto “traficante”.

A vítima, identificada apenas pelo prenome Riquelme, foi encaminhada inicialmente ao hospital municipal, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua.

Daniel do Abade já possui um histórico criminal. Em 2020, ele foi preso durante uma operação policial, acusado de estupro de vulnerável.

As autoridades continuam investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do crime e determinar as responsabilidades envolvidas.

Em 2019, enquanto ainda ocupava o cargo de vereador, Daniel do Abade se envolveu em uma polêmica ao descrever a Parada LGBTQ+ de Curuçá como “fim do mundo”. Ele declarou: “É o fim do mundo! A imoralidade deles deveria ser entre quatro paredes”. A postagem foi posteriormente apagada após receber denúncias de diversos usuários.

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2024/11:05:32

