Foragido e suspeito de roubo em mercado é morto em confronto, em Marabá

Cleuvis Ribeiro Barbosa ainda foi levado com vida para o hospital, mas morreu momentos depois | Foto:Divulgação.

Cleuvis Ribeiro Barbosa era foragido do sistema penitenciário. Ele e um comparsa são acusados de roubarem um mercado na Nova Marabá e uma moto Honda Fan vermelha

As ações de repressão do crime organizado tem surtido efeito rápido na atuação conjunta das polícias civil e militar em Marabá no sudeste paraense.

Uma dessas ações acabou na morte de um foragido do sistema prisional suspeito de, momentos antes, ter assaltado com seu comparsa um mercado da cidade.

As informações foram repassadas pelo CPR II, do 4º Batalhão de Polícia Militar de Marabá.

Segundo o relato policial, era por volta das 21h quando a viatura estava fazendo rondas pelo residencial Tiradentes, localizado no núcleo São Félix. Nesse momento, a guarnição recebeu via rádio sobre o assalto de uma moto Honda Fan Vermelha, próximo a rua do Murumuru, naquela região.

A guarnição imediatamente começou as buscas pelos suspeitos, mediante as características repassadas. Pouco depois, os policiais avistaram uma dupla com todos os detalhes descritos, pilotando uma Honda Biz vermelha.

Ao seguir os suspeitos, o carona percebeu e saltou da moto empreendendo fuga. A guarnição continuou no encalço da Biz e na tentativa de abordar o condutor, foram recebidos a tiros e em ato contínuo a equipe policial à injusta agressão, momento este em que foi pedido apoio a VTR 0403 do Oficial de Dia e VTR 0420.

Cleuvis Ribeiro Barbosa era foragido do sistema prisional | Divulgação

Cleuvis Ribeiro Barbosa, autor dos disparos, portando um revólver calibre 38, com numeração rapada, foi atingido durante o confronto. Ele era foragido do sistema prisional.

Os policiais acionaram imediatamente o Samu, porém, em razão da distância, da urgente necessidade de prestar socorro, e de Cleuvis ainda estar apresentando sinais vitais, os policiais o socorreram, sendo então levado ao Hospital Municipal de Marabá na tentativa de preservá-lo com vida para que arcasse com as consequências do seu ato criminoso perante a justiça. Entretanto, Cleuvis acabou morrendo no hospital municipal de Marabá às 21h50min.

Com o suspeito foram apreendidos uma arma e R$ 495 em espécie | Divulgação

Os dois homens, o que pulou e o que morreu, são suspeitos de ter cometido um outro roubo, no Supermercado Carro Chefe da Folha 12 na Nova Marabá, horas antes.

Com o acusado falecido foi encontrado uma quantia de R$ 495 em espécie, a Biz vermelha e o revólver usado no crime com três munições deflagradas e três intactas.

Com base em consulta no sistema Infopen foi constatado que Cleuvis está foragido do Regime Semiaberto. O proprietário da Fan Vermelha que foi roubada compareceu à delegacia para ser ouvido sobre esse fato. (Com informações do DOL Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 25/10/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...