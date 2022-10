Preso empresário condenado por transmitir de propósito HIV a mulheres

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após a prisão na segunda-feira (24), Leal Filho foi encaminhado à Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap), onde passará por uma audiência de Custódia e ficará à disposição da justiça. (Com informações do Portal R7/Foto:Redes Sociais).

Em 2019, havia sido concedida ao empresário a prisão domiciliar. No entanto, dois anos depois, a Câmara Criminal do Rio decidiu aumentar a pena de Renato para 13 anos de reclusão. Ele era considerado foragido desde maio deste ano, quando foi expedido um novo mandado de prisão.

Segundo as vítimas, ele nunca havia contado sobre a doença e não utilizava preservativos durante as relações. A uma das mulheres, Renato teria dito: “Vou marcar sua vida”.

Em 2018, o empresário, que é soropositivo, foi sentenciado a sete anos de prisão, acusado por duas mulheres de manter relações sexuais sem preservativo, com o objetivo de infectar com o vírus HIV.

O empresário Renato Peixoto Leal Filho, 50, condenado em 2018 por transmitir propositalmente o vírus do HIV a duas mulheres, foi preso, na segunda-feira (24), em casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava foragido desde o dia 27 de maio.

You May Also Like