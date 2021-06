Força Nacional já atua nas terras indígenas de Jacareacanga, segundo Ministério da Justiça

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A decisão da Justiça Federal atende a um pedido do Ministério Público Federal, que criticou a falta de planejamento das forças de segurança na operação, o que teria acirrado os conflitos no município.

A Justiça Federal da 1ª Região determinou no último sábado (29) que as forças de segurança retornem ao município e mantenham o efetivo, seja da Polícia Federal, das Forças Armadas ou da Força Nacional de Segurança. A medida visa evitar invasões de terra e novos conflitos na área.

O Ministério da Justiça confirmou que a Força Nacional de Segurança Pública já está atuando na região de Jacareacanga, sudoeste do Pará. Em nota, o Ministério disse que as tropas estão em uma área próximo às Terras Indígenas Munduruku e Sai-Cinza para cumprimento da decisão judicial.

