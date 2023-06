Forças Armadas têm 553 vagas abertas em certames

A FAB oferece 150 vagas de graduação em engenharia pelo ITA | (Foto:Divulgação).

São 150 vagas na Aeronáutica, 308 para ingresso no Exército e 92 oportunidades na Marinha do Brasil.

Atualmente, existem mais de 550 vagas abertas em concursos públicos das Forças Armadas, com oportunidades para homens e mulheres. São 150 vagas na Aeronáutica, 308 para ingresso no Exército e 92 oportunidades na Marinha do Brasil. Há opções disponíveis para candidatos de nível médio ou superior. As Forças Armadas oferecem vários cargos e especialidades. Os aprovados nestes concursos podem desfrutar de uma remuneração inicial de até R$ 12 mil, além de uma série de benefícios e oportunidades de crescimento profissional.

OS CONCURSOS

– CONCURSO DA AERONÁUTICA

Quem quer atuar na Força Aérea Brasileira (FAB) tem à disposição 150 vagas para os cursos de graduação em engenharia do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), em São José dos Campos (SP). Os candidatos podem escolher uma das seis áreas:

-aeroespacial;

– aeronáutica;

– civil-aeronáutica;

– computação;

– eletrônica;

– mecânica-aeronáutica.

Com taxa de R$ 195, as inscrições serão recebidas até 16 de julho. Para concorrer, os interessados devem preencher formulário disponível na página www.vestibular.ita.br.

CONCURSO DO EXÉRCITO

O Exército está com dois processos seletivos abertos. Um deles é destinado a preencher 114 vagas no IME (Instituto Militar de Engenharia), na cidade do Rio de Janeiro (RJ). O outro inscreve para 197 vagas nos cursos de formação de oficiais. As provas estão agendadas para setembro e outubro. Para concorrer, os interessados devem acessar o site www.esfcex.eb.mil.br

CONCURSO DA MARINHA

– São 40 vagas para admissão ao Corpo Auxiliar de Praças (CAP), carreira para quem tem entre 18 e 24 anos de idade e formação técnica de nível médio;

– Outras 42 vagas para cargos de nível superior em medicina, odontologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, engenharia, administração, ciências contábeis e economia;

– Mais 10 vagas para o Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA) para atuação na operação e manutenção de submarinos e/ou instalações nucleares da Marinha Brasileira.

As inscrições vão das 8h de 19 de junho até 2 de julho (horário de Brasília), pelo site www.inscricao. marinha.mil.br.

Fonte: JC Concursos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/06/2023/10:53:44

