Forma Pará divulga lista com 1.800 aprovados em 2021

As listas dos aprovados podem ser acessadas nos sites da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) e do Centro de Processos Seletivos da Universidade Federal do Pará (Ceps/UFPA). | Ascom/Sectet

Foi divulgado nesta quarta-feira (5) o resultado definitivo do Processo Seletivo para o preenchimento de vagas do Programa Forma Pará, do governo do Estado, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet). As listas dos aprovados podem ser acessadas nos sites da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) e do Centro de Processos Seletivos da Universidade Federal do Pará (Ceps/UFPA). (A informação é da Agência Pará)

“Os novos alunos são muito bem-vindos. Estão todos de parabéns. Terão cursos de qualidade, resultado da parceria do governo do estado com os municípios e com as universidades que tem dado muito certo. Espero que aproveitem essa oportunidade e possam transformar suas vidas por meio da educação”, enfatiza a secretária.

A Fadesp foi a instituição responsável pelo processo de seleção dos candidatos às vagas da Universidade do Estado do Pará (Uepa), da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e do Instituto Federal do Pará.

O Forma Pará foi criado em 2019 com o objetivo de aumentar as ofertas de curso superiores no estado. Já foram realizadas duas chamadas, 2019 e 2020. Na chamada de 2021, foram ofertadas 1.817 vagas em 36 municípios/distritos paraenses.

Os calouros devem ficar atentos aos portais das instituições em que irão realizar os cursos, assim como nos meios de comunicação da Sectet para obter informações sobre o período de habilitação e matrícula.

Acesse aqui as listas de aprovados:

UNIFESSPA

UFOPA

UEPA

IFPA

UFRA

UFPA

