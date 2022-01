Feminicídio: Jovem é morta com mais de 10 facadas no Mato Grosso; ex-marido foi preso

Liliane Barbosa da Silva, de 27 anos, foi morta por Edenilson de Souza da Silva, de 23 anos.(Foto:Reprodução)

Feminicídio: Jovem é morta com mais de 10 facadas em Colíder; ex-marido foi preso

Liliane Barbosa da Silva, 23 anos, foi morta a facadas na madrugada desta quarta-feira (05), na residência onde morava na cidade de Colíder. Suspeito pelo crime foi preso horas depois em um sitio próximo a cidade. Ele é ex-marido da vítima e não aceitava o fim do casamento.(Com informações do site nortão noticias)

Liliane foi morta com mais de 10 facadas. Após o crime o ex-marido foi até a casa do pai com as roupas toda ensanguentada e disse que tinha feito merda . Depois saiu e foi para o sitio da família que fica na fazenda Léo Baiano para se esconder.

O pai do jovem acionou a polícia, que ao chegar no local encontrou o suspeito dormindo em uma rede.

Friamente, ele teria confessado o crime e afirmado que pretendia se entregar quando amanhecesse o dia. No entanto, quando os policiais anunciaram a prisão, ele tentou reagir e precisou ser contido.

Foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde deverá ser autuado pelo feminicídio.

De acordo com os policiais, há poucos dias o jovem havia sido preso por descumprir a medida protetiva que a ex tinha contra ele.

