Fórmula 1 surpreende e anuncia lançamento diferente para temporada de 2025

(Foto: Divulgação) – Ano vai marcar aniversário de 75 anos da categoria

A Fórmula 1 inovou e vai fazer uma ação diferente para o início da temporada 2025. A categoria anunciou, nesta terça-feira (12), uma apresentação coletiva da pintura dos carros para a próxima temporada, que será festiva para a categoria: serão 75 anos de Fórmula 1. O evento será em Londres, na O2 Arena, no dia 18 de fevereiro de 2025.

“10 times, 20 pilotos e um grande lançamento! Salvem a data para o F1 75 Live na O2. 18 de fevereiro de 2025″, diz a publicação.

“Com 2025 programado para ter uma temporada clássica depois de todo o drama de 2024, é uma oportunidade fantástica para fãs de todas as idades terem a experiência de perto do espetáculo incrível de entretenimento que é a Fórmula 1″, disse o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali.

O evento terá transmissão online e ao vivo. A primeira corrida da próxima temporada está marcada para 16 de março, em Melbourne, na Austrália. Gabriel Bortoletto, piloto brasileiro que será titular na Kick Sauber, participará do evento.

Uma vaga das 20 do grid ainda está em aberto. A Red Bull não definiu quem será o companheiro de Yuki Tsonoda na RB Visa Cash App.

Veja o grid de 2025

Red Bull: Max Verstappen e Sergio Pérez

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell e Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan

Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman

RB: Yuki Tsunoda e (vaga indefinida)

Williams: Alexander Albon e Carlos Sainz

Sauber/Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg

Fonte: Leonardo Parrela – Itatiaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2024/10:02:17

