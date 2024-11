Vereador Juliano Simionato (PSD) destina R$ 51.500,00 de sua emenda impositiva – 2024 para o Esporte Municipal; em Novo Progresso | PA

Foto: Reprodução | No último sábado, 09 de novembro, foi realizado no Estádio Municipal Zé Bigode a abertura da 3.ª edição do Campeonato de Futebol Fernando Bertol. O jogo de abertura contou com o confronto entre as equipes do Real Progresso x Limitados FC.

O Vereador Juliano Simionato (PSD), destinou R$ 25.750,00 (Vinte e cinco mil setecentos e cinquenta reais) de sua Emenda Parlamentar Impositiva para ajudar a custear as despesas que a Prefeitura Municipal terá com o Campeonato de Futebol Fernando Bertol. O valor total previsto de investimentos com o campeonato ficará pouco mais de 40 mil reais.

As Emendas Impositivas que os vereadores têm direito, 50% do valor é obrigatório para ser destinada à Saúde, os outros 50% cada vereador indica onde o recurso será aplicado pelo Executivo Municipal.

Juliano Simionato confirmou com o Executivo Municipal o pagamento da emenda, antes de poder garantir a destinação dela, que foi garantido pelo gestor.

Elogiou a organização do evento, onde o parlamentar aplicou recursos através de emenda parlamentar para a Liga Esportiva Municipal de Novo Progresso – LEMP, a qual está fomentando o Campeonato, visando o incentivo a prática do esporte na sede do município e nas comunidades. Agradeceu o Prefeito Gelson Dill, Secretário de Administração e Planejamento Wesley da Costa Silva, Coordenador de Esportes Juvenato Silverio Filho e o Presidente da LEMP Denny Couto, pelo empenho para a realização da competição.

Segundo o vereador, esse recurso que ele considera como investimento no Esporte Municipal, pois o esporte é uma atividade não somente de função esportiva e laser, mas também de inclusão social, saúde e bem-estar, além de outros benefícios que traz à população como uma opção de entretenimento e socialização, o que faz com que as pessoas se aproximam mais umas das outras com um único objetivo, que é o bem de todos.

Para o vereador, o incentivo ao esporte tem sido uma das suas bandeiras importante do mandato. O parlamentar aprovou Projeto de Lei que autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro a atletas e equipes que representem o município de Novo Progresso-PA em competições esportivas a qual foi sancionado e já é realidade através da Lei Municipal n° 705/2023, com orçamento através de emenda impositiva destinada pelo vereador no valor de R$ 25.750,00 (Vinte e cinco mil setecentos e cinquenta reais).

