Fortaleza cresce no segundo tempo e arranca virada contra o Atlético-MG na estreia do Brasileirão

Em partida definida nos acréscimos, o Fortaleza venceu o Atlético-MG de virada por 2 a 1 na manhã deste domingo, no Mineirão.

O Tricolor do Pici saiu atrás no primeiro tempo, com pênalti convertido por Hulk. Na segunda etapa, Yago Pikachu marcou dois golaços.

Todos os atletas do time mineiro entraram em campo com o nome de Diego Tardelli em suas camisas. Apesar do clima festivo da despedida do atacante, o resultado não foi o que os atleticanos esperavam.

Agora, Galo e Fortaleza passam a pensar em seus compromissos pela terceira fase Copa do Brasil no meio de semana. A equipe de Cuca encara o Remo, enquanto os comandados de Vojvoda têm clássico com o Ceará.

No Brasileirão, o próximo desafio do Atlético-MG é contra o Sport fora de casa. Já o Tricolor recebe o Internacional. Ambas as partidas ocorrem no domingo (6).

O jogo – Mesmo com o clima ensolarado e 27ºC de temperatura em Belo Horizonte, o Galo iniciou o jogo colocando pressão e tentando controlar a bola. O Fortaleza, por sua vez, conseguia manter a organização, mas sofria na hora de criar jogadas ofensivas.

A primeira boa oportunidade do time de Cuca ocorreu aos 13 minutos, quando o lateral-esquerdo Guilherme Arana arriscou de fora da área e exigiu a defesa de Felipe Alves.

A partida foi paralisada por volta dos 30 minutos para que os atletas se hidratassem. Como de costume, os treinadores aproveitaram o período para darem orientações.

Quando a bola voltou a rolar, o Galo se manteve no campo ofensivo. Aos 36 minutos, Hulk recebeu um passe dentro da área e foi tocado por Titi. O árbitro Caio Max Augusto Vieira entendeu que o contato foi suficiente para a marcação do pênalti.

Na cobrança, o próprio Hulk foi à bola, bateu rasteiro e deslocou Felipe Alves para balançar as redes. Assim, a primeira etapa terminou com a vantagem dos donos da casa.

O Fortaleza voltou do vestiário com uma postura agressiva e dominou o começo do segundo tempo. Logo aos 11 minutos, o time de Vojvoda chegou a balançar as redes com Robson, mas o atacante estava impedido.

O gol de empate ocorreu definitivamente aos 14 minutos, quando Yago Pikachu, que entrou no lugar de Daniel Guedes, recebeu com liberdade na área e mandou uma bomba para o fundo do gol.

Com o passar do tempo, o ritmo do jogo ficou menos acelerado. Ainda assim, o Tricolor do Pici mostrava mais facilidade para avançar ao ataque.

O gol da vitória ocorreu aos 48 minutos, quando Pikachu disparou em um contra-ataque e mandou mais um chutaço no gol de Everson.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

