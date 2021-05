Com desfalques, Grêmio perde para Ceará na estreia do Campeonato Brasileiro

Na estreia do Campeonato Brasileiro, o Grêmio perdeu para o Ceará por 3 a 2, no Castelão, neste domingo. Os donos da casa chegaram a abrir 2 a 0, mas permitiram a reação de seu adversário. O gol da vitória veio aos 48 do segundo tempo, com Jorginho.

O Tricolor veio para o confronto com diversos desfalques, como Diego Souza, Rafinha e o próprio técnico Tiago Nunes, todos diagnosticados com covid-19.

Na quarta-feira, os dois clubes voltam suas atenções para a Copa do Brasil. O Imortal recebe o Brasiliense, enquanto o Vozão visita o Fortaleza.

O jogo – O Grêmio iniciou o jogo pressionando. Aos 16 minutos, Ricardinho teve grande chance perto da pequena área, mas chutou por cima do travessão. Do outro lado, o Ceará levou perigo com a cobrança de falta de Jorginho, que chutou pra fora.

Os donos da casa saíram na frente com Cléber, aos 35 do primeiro tempo. O atacante chutou na entrada da área, a bola desviou na defesa do Grêmio e não deu chances para o goleiro Brenno defender.

O Vozão seguiu pressionando e conseguiu ampliar a vantagem, seis minutos depois. Em bom contra-ataque, Rick recebeu no campo de ataque, limpou a marcação e bateu no canto esquerdo do goleiro.

O Grêmio conseguiu diminuir a diferença com Vanderson que, no último lance da primeira etapa, fez linda jogada individual, tabelou com Matheus Henrique, finalizou e marcou.

Na volta do intervalo, o Ceará teve que tirar o goleiro João Ricardo, que estava com dores, e colocou Vinicius Machado. Com apenas três minutos de bola rolando, o Tricolor chegou ao seu gol de empate – Ricardinho marcou após cruzamento de Cortez.

Tentando voltar a ficar na frente do placar, o Ceará teve boa oportunidade com Rick, que finalizou e exigiu grande defesa de Brenno. Mas os visitantes não se intimidaram, e Léo Chú fez boa jogada na linha de fundo, cruzou, e a defesa do Vozão quase marcou contra, mas Vinicius evitou. Os visitantes chegaram de novo com Cortez, que recebeu cruzamento rasteiro, bateu e acertou a rede pelo lado de fora.

Aos 37 minutos, em lance envolvendo Buiú e Cortez, o jogador do Grêmio caiu dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Após revisão do VAR, a penalidade foi anulada.

Quando o jogo se encaminhava para um empate, a bola sobrou para Jorginho que, livre dentro da área, marcou para o Ceará e garantiu a vitória do Vozão.

