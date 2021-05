Veículo roubado em Minas Gerais é apreendido em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Fiscalização da PRF em Itaituba ajudou na apreensão do carro roubado

Um veículo SUV com registro de furto em Contagem, Minas Gerais, foi apreendido por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santarém, durante patrulhamento na última sexta-feira (28), no quilômetro 1150 da BR-230, no município de Itaituba, região sudoeste paraense.

A abordagem ocorreu no bairro Buriti. Durante a identificação veicular detalhada e análise de elementos identificadores rastreáveis, foi identificado que o veículo tinha registro de furto registrado pela proprietária, em Contagem (MG), no dia 1º de abril deste ano.

Ao ser questionada sobre a procedência do veículo, a mulher que conduzia o veículo informou à PRF que o comprou há aproximadamente um mês, por R$ 130 mil, sendo parte do pagamento feito com um veículo ônix, ano 2019, no valor de R$ 50 mil, e mais R$ 45 mil em dinheiro, restando R$ 35 mil a serem pagos. E que comprou de um homem conhecido como “Pernambuco”.

A mulher disse também que não sabia da origem ilícita do veículo. A condutora foi conduzida à Delegacia de Polícia Federal de Itaituba para os procedimentos cabíveis

Por:Ana Laura

