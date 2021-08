Fotojornalista é ameaçado por registrar desmatamentos ilegais

(Foto:Reproduçao| Pinga Fogo – # Ameaça – O fotojornalista Edmar Barros foi ameaçado via mensagens de WhatsApp por conta do trabalho de registrar os desmatamentos ilegais realizados no município de Lábrea, no sul do Amazonas.

# Intimidação – O profissional publicou um “recado do pessoal” do quilômetro 42. Na mensagem, o autor, que não se identificou, afirma que ele poderia “queimar junto” com as árvores se lá retornasse. “Se você vier meter seu rabo aqui em Lábrea para denunciar as derrubadas você vai queimar junto na queimada, vou te dar dois dias para sumir aqui da região, fica dito seu vagabundo, x9 do caralho. Seu relógio está contando, fique ligeiro (…) vai virar churrasquinho”, diz a mensagem.

Fonte:A critica AM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...