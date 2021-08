Incêndio destrói sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anapu

Sede do sindicato foi consumida pelo fogo em poucos minutos/Fotos: divulgação

Uma equipe de peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), de Altamira, é aguardada na cidade de Anapu, no sudoeste do Pará, para iniciar o trabalho de perícia nos escombros da sede do Sindica Sindicato Dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Município de Anapu. O fogo teve origem desconhecida e destruiu as instalações da entidade, na tarde de ontem (23).

A sede do sindicato, localizada à rua São Francisco, no Bairro Novo Progresso, foi destruída por um incêndio. O presidente da entidade, sindicalista João Leomar Ferreira Barros, disse à Reportagem que os três colaboradores saíram do prédio às 17h, e cerca de meia hora depois teve início o incêndio. “Cheguei aqui era 17h35 e as labaredas estavam incontroláveis, mas tentamos conter as chamas que consumiram todo o prédio”.

Em relação à origem do incêndio, o presidente João Leomar pretende aguardar o resultado do trabalho de investigação e perícia. “Não queremos fazer nenhum pré-julgamento sobre o que teria causado essa tragédia. Vamos aguardar os resultados da investigação”.

Sobre os prejuízos causados, além da estrutura física do prédio, João informou que é incalculável. “Toda documentação histórica do sindicato, documentos dos associados desde a fundação do sindicato em 1996 foram destruídas pelo fogo. Também perdemos computadores, equipamentos eletrônicos. Na verdade perdemos tudo. Vamos recomeçar do zero”.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Anapu, que está investigando a tragédia.

Fonte :Correio de Carajas (Antonio Barroso)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...