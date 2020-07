FPF e clubes decidem pela volta do Parazão 2020 em 1º de agosto – Crédito: Jorge Luiz/Paysandu

Em reunião na tarde desta quinta-feira, 2, na sede da Federação Paraense de Futebol (FPF), ficou definido que a volta do Campeonato Paraense 2020 será no dia 1º de agosto. Participaram da reunião os presidentes das dez equipes que disputam a competição.

Todos os jogos serão em Belém, como prevê o protocolo de segurança elaborado pela Comissão da FPF. Não haverá rebaixamento e será reaberta a janela para inscrição de novos 15 jogadores.

A tabela será divulgada em breve pela Federação, mas o presidente do Remo, Fábio Bentes, adiantou as datas dos jogos de Remo e Paysandu e a punição para quem não cumprir o protocolo de segurança.

“Quem não cumprir o protocolo será punido com perda de três pontos. Se for reincidente, ele será automaticamente rebaixado. O Paysandu joga no dia 1 de agosto (contra o Paragominas) e o Remo no dia 2 (contra o Águia)”, disse.

Por Junior Cunha

