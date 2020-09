Frente a favor da emancipação do distrito de Moraes Almeida protocola registro no TRE-PA

Vista aérea do distrito de Moraes Almeida. Foto: reprodução

Em contagem regressiva para o Plebiscito que pode vir a criar o município de Moraes Almeida, atual distrito de Itaituba, há 300 km, outro passo importante para este possível desmembramento foi dado nesta semana.

Trata-se do registro da frente do SIM no Tribunal Regional Eleitoral do Pará – TRE/PA, que agora passa a ter o número 44 como opção de escolha às pessoas que desejam votar pela emancipação do distrito.

O vereador Dirceu Biolchi, presidente da Frente, destacou que os trabalhos para a materialização da emancipação do distrito estão cada vez mais avançando, dado a aproximada data do plebiscito, definida para o dia 15 de novembro, concomitante com as eleições municipais.

Nenhuma descrição disponível.

“A gente fica muito feliz que tá avançando a cada dia os nossos trabalhos e com certeza vamos ter o plebiscito no dia 15 de novembro”, pontuou.

Ainda assim, Dirceu enfatizou que a comissão pró-emancipação já vem desenvolvendo trabalhos nos bastidores de articulação pelo SIM.

A partir desta quinta-feira (17), data em que a Justiça Eleitoral passa a autorizar oficialmente as propagandas políticas, os trabalhos de divulgação devem ser iniciados sobretudo com maior volume na sede de Itaituba, em razão do majoritário número de eleitores aptos a votar.

Aprovação do Plebiscito

A resolução autorizando a realização do Plebiscito para a criação do município de Moraes Almeida, distante 300 km da sede de Itaituba, foi aprovado no dia 13 de agosto pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará – TRE/PA, após mais de 10 anos de peleja, tendo em vista que se trata de um processo longo e demanda muitos trâmites.

Marcado para o dia 15 de novembro, reiterando, para que Moraes Almeida se torne o 145º município do estado do Pará, deve haver 51% da opinião pública em termos de votos.

Com informações Plantão 24horas News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...