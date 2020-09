Materno-Infantil de Barcarena realiza 1ª Semana de Segurança do Paciente Compartilhada

Semana traz treinamentos e dinâmicas das cinco metas internacionais de segurança

Para destacar a importância de boas práticas na segurança do paciente, o Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB) realiza, de 15 a 18 de setembro, a 1ª Semana de Segurança do Paciente Compartilhada.

O evento também faz alusão ao Dia Internacional da Segurança do Paciente, lembrando nesta quinta-feira (17), e envolve treinamentos e dinâmicas lúdicas com equipes assistenciais e administrativas.

O objetivo da semana é reforçar os protocolos embasados nas seis metas internacionais de segurança do paciente definidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“A ação vem para evidenciar nossas ferramentas de gestão e cuidado para uma assistência segura, por meio da soma de conhecimentos e experiências da equipe”, explica Mônica Pantoja, analista do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP).

Mônica ainda destaca que “cada setor do HMIB pode agregar na otimização dos processos e os níveis de cuidados”. Desse modo, há um fortalecimento no atendimento ao paciente e mais integração ainda entre as equipes.

O HMIB é uma unidade do Governo do Pará, gerenciado pela Pró-Saúde desde a sua inauguração, em 21 de setembro de 2018. Na unidade são desenvolvidas ações de conscientização sobre os protocolos internacionais de segurança, com incentivo ao engajamento da equipe assistencial seguindo as diretrizes do Programa Nacional do Ministério da Saúde.

De acordo com Mary Mello, médica e diretora técnica do HMIB, é por meio das capacitações que a equipe aprimora os processos de balanço de riscos e atua com benefícios das intervenções promovendo a melhoria de cuidados à saúde, com um olhar voltado a necessidade do paciente.

“O usuário é o centro de todos os processos de assistência à saúde. A experiência do nosso paciente é muito importante, pois é por meio da visão dele que podemos promover práticas de ação e melhorias para atender as suas expectativas ”, ressalta.

As seis metas internacionais de segurança

As seis metas internacionais de segurança da OMS envolvem a identificação correta dos pacientes, melhoria de comunicação entre profissionais de saúde, melhoria de segurança do uso de medicamentos, garantia de realização segura de cirurgias e procedimentos, redução de risco de infecções associadas à higienização das mãos e o risco de danos causados por quedas de pacientes.

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan está localizado a 114 km distante da capital Belém. A unidade atende média e alta complexidades.

O público-alvo do HMIB são mulheres gestantes e recém-nascidos. Sua abrangência inclui 11 municípios do Baixo Tocantins e com atendimento 100% gratuito por meio do Sistema único de Saúde (SUS).

