Frentista reage a assalto em posto de combustível e mata ladrão em MT, diz PM

O assaltante tinha duas marcas de tiro, sendo um no rosto e outro do abdômen. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Frentista reagiu a assalto em posto de combustível e matou ladrão em Feliz Natal — Foto: O Fato

Um frentista reagiu a um assalto na madrugada deste sábado (17) em um posto de combustível no Centro de Feliz Natal, a 518 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 18 anos, e o frentista entraram em luta corporal e o assaltante foi morto a tiros pelo funcionário.

Dois homens chegaram no posto de combustível em uma motocicleta. Um deles, na garupa, anunciou o assalto e desceu da moto. Armado, ele rendeu o frentista e o brigou a entrar no interior do posto de combustível para pegar dinheiro.

No local os dois brigaram e testemunhas disseram que ouviram três disparos. Em seguida, o frentista saiu do interior do posto com uma arma na mão.

Já o assaltante foi encontrado caído dentro do povo com uma arma, que seria de brinquedo, ao lado do corpo dele.

A polícia foi chamada e confirmou a morte do assaltante. Os policiais procuraram pelo frentista, mas ele não foi encontrado no posto e nem procurou atendimento em hospitais da região.

O assaltante tinha duas marcas de tiro, sendo um no rosto e outro do abdômen. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Por G1 MT/17/08/2019 16h50

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...