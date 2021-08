Fumaça de fogo em floresta desmatada encobre distrito de Castelo de Sonhos no Pará

Com a chegada do verão amazônico, a floresta derrubada para formar pastagem é incendiada pelo homem e vegetação fica suscetível a incêndios, o fogo destrói a floresta desmatada e segue descontrolada, queimando a floresta viva.

Neste ano o primeiro grande foco de incêndio foi na região de Castelo de Sonhos no município de Altamira.

Com a chegada do verão amazônico, a floresta seca e fica suscetível a incêndios, a fumaça de queimadas prejudica a qualidade do ar e agrava doenças respiratórias.

Após dois anos onde foi marcado pelo “DIA DO FOGO” {Dia do Fogo- Produtores planejam data para queimada na região}, teve em um dia centenas de focos de incêndio produzidos para destruir florestas derrubada para formar pastagens , a floresta virgem acabou sendo destruída pelo fogo descontrolado em Novo Progresso e toda região da rodovia BR-163 no sudoeste do estado do Pará.

A menos de quatro dias da data de 10 de agosto de 2019 , os primeiros incêndios já demonstram como será o mês de agosto até que a chuva chegue em toda região.

Nesta quinta-feira 05 de agosto de 2021, um incêndio em floresta derrubada na região de Castelo de Sonhos, deixou moradores em pânico, a fumaça cobriu a comunidade em tamanha dimensão que assustou os moradores.

Vídeo feito por morador mostra a violência do fogo em Castelo de Sonhos.Assista ao Vídeo

Novo Progresso

A fumaça originada nas queimadas em ritmo ainda lento no início do mês de agosto, já está visível também aos arredores de Novo Progresso, nesta quinta-feira um foco de incêndio, lado sul da cidade, chamou atenção pelo tamanho da fumaça no céu de Novo Progresso. Nesta Sexta-feira- 06 de agosto já ao lado oeste da cidade na região da Flona Jamanxim uma enorme fumaça mostra como será o mês de agosto em Novo Progresso. Conforme dados monitorados pelos satélites a floresta amazônica teve grande quantidade derrubada neste ano, o fogo é necessário para destrui-la e posteriormente semear o capim pra formar pastagem.

Fiscalização

Homens do exército Brasileiro estão em Novo Progresso fazendo o papel do IBAMA em outras épocas, mas os desmatadores não temem e vão incendiar as áreas desmatadas, o limite do fogo pode ser a chuva que costuma cair nos primeiros dias de setembro. Tudo indica que a região vai viver outra onda de queimadas compatível com os últimos anos, em dados que monstra o desmatamento através do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Nesta época de seca na Amazônia a florestas e vegetação torna-se suscetível a incêndios, que em sua maioria é praticado pelo homem que expande áreas de pastagens.

Por:Adecio Piran para o Jornal Folha do Progresso

