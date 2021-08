Empresa “VFGOMES” interditada por crime ambiental pela Secretaria de Meio Ambiente retoma trabalhos em Novo Progresso

Fiscalização chegou ao local depois de uma denúncia dos moradores. (Foto:Reprodução)

A fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente (SEMANP) interditou, após denúncia anônima, na semana passa, a usina da empresa “VFGOMES” , empreiteira do DNIT na rodovia BR 163. A empresa é responsável pela operação tapa-buraco na rodovia Cuiabá/Santarém no trecho de Novo Progresso até Itaituba no Pará.

Leia mais:Moradores reclamam de poluição causada pela empresa “VF GOMES’ em usina de Novo Progresso

A denúncia partiu dos moradores do bairro Jardim Europa e da Vicinal Cachoeira do Abel em Novo Progresso, reclamam da poluição causada por uma usina instalada em uma pedreira da empresa “VF GOMES”.

No local, foi encontrado a usina trabalhando sem filtros, o resíduo era despejado diretamente no ar.

“Falta de ar, dor de cabeça. Eu já tive duas vezes – faz 30 anos que moro aqui- na emergência com falta de ar. O médico disse que é um processo alérgico muito forte. Tenho cansaço para falar, os olhos ardem muito, muita dor de cabeça. É muito difícil”, disse morador.

Nesta semana votou a funcionar, conforme a informação dos moradores eles cumpriram com acordo e colocaram filtros para evitar a poluição.

Novas Reclamações

Moradores enviaram novas reclamações para redação do Jornal Folha do Progresso, segundo eles a empresa faz explosões no local onde também funciona a pedreira, aos arredores casas estão rachando com impacto da explosão.

Reclamações

***“Minha casa tá toda rachada das explosão”..

****Eu moro no bairro um pouco mais distante dos colegas aí, ja vemos q a poluição e muita , mesmo com a casa fechada .

****** Realmente, muito pó, e notável até no lago municipal.

Moradores continuam colhendo assinaturas para se necessário encaminhar ao Ministério Publico e a SEMMA para travar a licença.

SEMANP

“Estamos sempre atentos com nossos fiscais em atuação pelo Município, falou o secretário de Meio Ambiente, João Santos.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...