Fumaça esconde o Sol em Novo Progresso – Fotos

Já são mais de 60 dias queimando sem parar . Apaga um foco, surge outro. A Fuligem são levadas pela força do vento e deixa as pessoas sufocadas.

