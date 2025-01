Operação Athena/CPR-X: Polícia Militar realiza barreira e bloqueio policial em Novo Progresso (PA)

Foto: Divulgação/ 46°BPM | A Polícia Militar, em conjunto com agentes do Departamento de Trânsito de Novo Progresso (DITRANP), realizou na tarde desta quarta-feira (29) a “Operação Athena/CPR-X”, com barreira e bloqueio policial na Avenida Cristalina, localizada no bairro Jardim América, em Novo Progresso-PA. A ação ocorreu entre as 17h20 e 18h30, contando com o efetivo de três agentes do DITRANP.

Objetivo da Operação

A operação foi realizada com o intuito de coibir e prevenir a entrada de armas, drogas e outros materiais ilícitos na região, bem como fiscalizar e inibir práticas criminosas previstas no Código Penal e legislações correlatas. A iniciativa também visa reduzir a ocorrência de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) durante sua execução, garantindo maior segurança para a população.

Abordagens e Resultados

De acordo com o relatório oficial da operação, foram realizadas diversas abordagens a veículos e transeuntes, com base no artigo 244 do Código de Processo Penal (CPP), que autoriza buscas pessoais e veiculares mediante fundada suspeita. O balanço da ação apresentou os seguintes resultados:

Veículos abordados: 46

46 Motocicletas abordadas: 68

68 Motocicletas apreendidas: 11

11 Autos de infração lavrados pelo DITRANP: 13

Segurança e Fiscalização

A Polícia Militar reforçou a importância dessas operações para a manutenção da ordem e segurança na cidade. Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 144, compete à PM realizar o policiamento ostensivo e garantir a preservação da ordem pública, o que justifica a execução dessa operação.

Compromisso com a População

A Polícia Militar de Novo Progresso reafirma seu compromisso com a segurança da comunidade e reforça que novas ações serão realizadas de forma estratégica para combater a criminalidade e proporcionar um ambiente mais seguro para todos os cidadãos.

Confira abaixo algumas imagens da operação em andamento:

Fonte: Jornal Folha do Progresso Com informações do 46° BPM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2025/14:29:29

