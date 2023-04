Funai inaugura nova unidade descentralizada em Novo Progresso, no Pará

A presidenta da Funai, Joenia Wapichana, participou da solenidade ao lado de lideranças indígenas, servidores e autoridades locais.(Fotos:Debora Schuch da Cruz/Funai) –

A nova unidade ocupa um terreno cedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) inaugurou, nesta sexta-feira (14), a sede da Coordenação Técnica Local (CTL) de Novo Progresso I e II, no estado do Pará. A unidade descentralizada é responsável pelo atendimento aos indígenas da região. A presidenta da Funai, Joenia Wapichana, participou da solenidade ao lado de lideranças indígenas, servidores e autoridades locais.

O espaço foi totalmente pensado para receber os indígenas, contemplando uma grande maloca, ideal para acomodá-los. As novas instalações consistem ainda na sede/escritório, garagem e estacionamento. Com a estrutura, a Funai proporcionará melhores condições de trabalho aos seus servidores e um ambiente agradável e adequado aos indígenas atendidos.

A nova unidade ocupa um terreno cedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), sendo o primeiro imóvel construído no estado do Pará com recursos próprios da Funai. Subordinada à Coordenação Regional da fundação em Cuiabá, a CTL atenderá cerca de 2,5 mil indígenas Kayapó de 11 aldeias das Terras Indígenas Baú e Menkragnoti. As novas instalações eram uma demanda antiga dos indígenas da região, dado que a a antiga CTL funcionava em um imóvel alugado.

Joenia Wapichana elogiou as novas instalações da CR e o empenho do Coordenador Regional de Cuiabá, Benedito Garcia Araújo, para a inauguração do espaço. “Hoje estamos celebrando mais um avanço em termos de espaço, e na consolidação de melhores condições de infraestrutura para os servidores e, consequentemente, para os Povos Indígenas. Quando se atua num espaço onde há condições de trabalho, as pessoas ficam com vontade de trabalhar”, afirmou.

Pela Funai, também participou do evento o assessor da Presidência Arlisson Tobias da Silva. Representando o Ministério dos Povos Indígenas (MPI), esteve presente o assessor de Projetos, João Lucas.

Após a inauguração, Joenia Wapichana visitou as dependências do Instituto Kabu, organização indígena que reúne 12 aldeias afiliadas nas Terras Indígenas (TIs) Baú e Menkragnoti, no sul do Pará, onde vivem 193 famílias e quase 1,5 mil homens, mulheres e crianças.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 18/2023/07:47:27 com indormações da Assessoria de Comunicação/Funai

