Funcionário da Funasa é assassinado na frente de sua família, durante assalto em Santarém

Latrocínio aconteceu na comunidade Areia Branca, próximo a Alter do Chão – (Fotografo: Reprodução)

…

Carlos Pimenta de Jesus foi morto dentro de sua residência

Um latrocínio (roubo seguido de morte) foi registrado na noite de terça feira (25) na comunidade Areia Branca, na região do Eixo Forte, que fica localizada próximo à Vila de Alter do Chão, em Santarém, oeste do Pará.

A vítima foi o senhor Carlos Pimenta de Jesus, o Carlinho, funcionário da Funasa. Ele trabalhava do Ambulatório Municipal de Santarém, localizado na Travessa 15 de Agosto, entre as avenidas Borges Leal e Marechal Rondon. Por conta da pandemia e sendo ele do grupo de risco, ele não estava em atividade no momento.

De acordo com as primeiras informações, bandidos teriam entrado em sua residência para realizar um assalto. Os bandidos, ao anunciarem o assalto, dispararam no rosto da vítima. Tudo foi muito rápido e na presença da família. Uma equipe do SAMU foi acionada, porém, ao chegar ao local, Carlos já estava sem vida.

Carlos era esposo da enfermeira Dirce e pai da enfermeira Carla. A Polícia Civil já está em campo para prender os assassinos.

Uma equipe do IML esteve no local para fazer a remoção do corpo.

Fonte: Portal Santarém e RD Notícias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...