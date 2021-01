Família procura por jovem que desapareceu às vésperas de completar 24 anos; capacete e moto foram encontrados

Elieldo Castro Rego foi visto pela última vez em um bar no bairro Amparo no domingo (3) — Foto: Arquivo pessoal

Elieldo Castro Rego foi visto pela última vez em um bar no bairro Amparo, no domingo (3). O jovem está completando 24 anos nesta terça-feira (5).

A terça-feira (5) deveria ser um dia de festa para a família de Elieldo Castro Rego, que está completando 24 anos, mas os familiares estão vivendo momentos de agonia e aflição em Santarém, no oeste do Pará, porque o jovem está desaparecido desde o domingo (3).

De acordo com familiares, Elieldo Castro Rego foi visto pela última vez na noite de domingo (3) e madrugada de segunda (4) em um bar no bairro Amparo.

O jovem estava sozinho e teria se distanciado da mesa para usar o banheiro, desde então, não foi mais visto. Populares informaram à família que ele foi visto entrando em um carro preto.

Na segunda-feira (4) familiares encontraram a moto do jovem, assim como os dois capacetes, mas a chave não estava no veículo, indicando que pode estar com Elieldo.

Polícia investiga o caso

De acordo com familiares, o caso está sendo investigado pela polícia. Um boletim de ocorrência já foi registrado e a expectativa é que câmeras de segurança próximas ao bar possam conter alguma pista do que aconteceu com o jovem.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

