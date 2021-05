Enfermeira tira selfie de ‘fantasma’ no corredor do Hospital Municipal de Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Colegas de trabalho da enfermeira contaram que de tão assustada, ela pediu ajuda profissional e evitou caminhar sozinha, durante o plantão, no corredor do HMS.

Após tirar uma fotografia de si mesma (selfie) em um dos corredores do Hospital, no momento em que estava com pouca movimentação, a sombra de uma pessoa aparece ao fundo da imagem, a poucos metros da profissional de saúde.

Fotografo: Reprodução

