Funcionários da SEFA são presos por corrupção no Pará

Os servidores da SEFA Getúlio Melo e Aurora Mercês foram presos em Marabá nesta sexta-feira (Foto:Reprodução)

Funcionários da SEFA são presos por corrupção em Marabá, Abel Figueiredo e Belém

Uma investigação feita pelo Núcleo de Apoio a Investigação (NAI) prendeu, nesta sexta-feira, 20, cinco servidores administrativos da Secretaria de Estadual da Fazenda (SEFA). As prisões ocorreram simultaneamente em postos de fiscalização nas cidades de Belém (dois presos), Marabá (um) e Abel Figueiredo (dois presos). Os cinco são acusados de corrupção passiva.

Até o momento, a reportagem não conseguiu identificar todos os presos. Somente os servidores que foram detidos no posto da Carne de Sol, em Abel Figueiredo, a 80 km de Marabá.

Aurora Rodrigues Mercês foi presa em Marabá. Ela é lotada no posto da SEFA inaugurado há pouco tempo na BR-230, entre Marabá e São João do Araguaia. Depois de presa, foi conduzida para a Seccional de Polícia Civil da Folha 30.

Outro preso é Raimundo Nonatos Mercês de Sousa, que recebeu voz de prisão no próprio posto fiscal. Ele permanece preso na delegacia de Abel Figueiredo, aguardando audiência de custódia que será realizada pela Comarca de Rondon do Pará, possivelmente neste sábado (20).

O outro servidor lotado na Carne de Sol se trata do auxiliar técnico Getúlio Melo Coutinho da Silva Junior. Ele foi preso pelo Destacamento do São Félix, da Polícia Militar, após a placa do carro dele ser flagrada por uma das câmeras do sistema Guardião, na altura do KM 3, próximo à Construfox. O sistema indicou que havia mandado de prisão em nome do dono do veículo. A prisão foi efetuada pelo sargento Valnei e soldados Lima e Ana.

Além da Frontier, no que pese ser um auxiliar técnico, Getúlio Melo tem casa em condomínio de luxo. (com informações do portal Correio dos Carajás) – Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 22/01/2023/07:34:26

Polícia Civil do Pará deflagra “Operação Parada Obrigatória” contra corrupção

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção e do Núcleo de Apoio à Investigação, com apoio da Polícia Militar e da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) realizou, nesta sexta-feira (20), a operação “Parada Obrigatória”, para dar cumprimento a mandados de busca e apreensão e prisão temporária contra suspeitos de crimes de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro praticados na região de Marabá, no sudeste do Estado.

Ao todo, foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão, três de prisão temporária e dois para sequestro de bens como parte de uma investigação da Polícia Civil acerca de crimes praticados por agentes públicos lotados em postos de fiscalização e unidades administrativas responsáveis pela arrecadação de tributos estaduais naquela região.

As investigações foram realizadas ao longo dos últimos anos a partir de denúncias feitas pelas vítimas que, segundo relatos feitos à Polícia, eram paradas nesses postos e a liberação dos veículos era feita mediante pagamentos ilegais.

“Esses contribuintes estavam sendo constantemente lesados com a cobrança indevida de notas fiscais irregulares. Com a denúncia feita à Polícia Civil em Marabá e os desdobramentos, nós constatamos uma renda incompatível com a remuneração com os bens, sendo necessária essa busca e apreensão”, explica o delegado Vicente Leite, da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR).

A Delegada-geral Adjunta da Polícia Civil do Pará, Daniela Santos frisa que a instituição está atenta ao combate de todo tipo de crime e que o combate à corrupção é uma das frentes constantes de trabalho, a partir das investigações e serviços de inteligência. “Nós estamos sempre atentos a essas situações criminosas praticadas dentro de órgãos públicos e que vão de encontro à atuação legal destes órgãos. Uma de nossas bandeiras é a atuação frequente no combate a má atuação de servidores públicos”, alerta a delegada.

Com a apreensão de bens e prisões temporárias executadas, as investigações serão continuadas em busca de novas informações sobre o caso. O delegado Vicente Leite, da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR), pontua a importância do cidadão denunciar esse e outros tipos de crime à polícia. “O nosso maior parceiro será sempre o cidadão. Aqui nós conseguimos fazer uma investigação muito detalhada graças a população que nos procurou e confiou no nosso trabalho”.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 22/01/2023/07:34:26 com informações da PC do PA

