Carro de luxo, armas e documentos são apreendidos no Pará em operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Carro de luxo foi apreendido pela Polícia Civil durante mandados no Pará — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Além dos mandados de busca e apreensão, uma pessoa foi presa por posse ilegal de arma no Pará. Itens apreendidos em cidades paraenses serão encaminhados à polícia de Pernambuco.

Um carro de luxo, armas e documentos foram apreendidos em cidades paraenses na operação ‘Pecúnia Non Olet’, deflagrada nesta sexta-feira (11) contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Uma pessoa foi presa por posse ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, seis mandados foram cumpridos no Pará: em Belém, Santa Maria do Pará, Paragominas e Tomé Açu.

Além do Pará, policiais de Pernambuco, Tocantins, Bahia e Mato Grosso cumprem mandados.

Diversos objetos e documentos que servirão de elemento de informação para a investigação foram apreendidos nas cidades paraenses, além de um veículo de alto valor.

Armas e munições foram apreendidas no Pará em operação da Polícia — Foto: Polícia Civil Pará/Divulgação

Um revólver calibre .38 e uma espingarda calibre .36, além de munições de diferentes calibres também foram apreendidas e o responsável por elas foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

“Após os devidos procedimentos, todos os objetos apreendidos serão encaminhados à Polícia Civil do Estado de Pernambuco para serem inseridos na investigação do caso”, informou a polícia paraense. (Com informações do g1 Pará).

Jornal Folha do Progresso em 11/11/2022/17:55:46

