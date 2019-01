Funcionários de concessionaria de energia são executados com tiros na cabeça

Funcionários da CEMAR (MA), são executados com tiros na cabeça

Na manhã de hoje (15) dois funcionários da CEMAR foram assassinados em no Sítio Natureza, em São Luís. Ambos estavam fardados e dentro do carro da empresa no momento da execução.

Os dois ainda não foram identificados. Moradores que estão no local afirmam que foi “muita maldade” o acontecimento.

Ainda não se tem informações sobre as circunstâncias, nem sobre o autor do crime. Em breve mais detalhes…

Fonte: Blog do Luis Cardoso

