Gado e quase 150 toneladas de soja são apreendidos no Pará

Cargas apreendidas no Pará por fiscais. — Foto: Sefa PA

Casos ocorreram em Dom Eliseu, nordeste do estado.

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam quase 150 toneladas de soja em grãos avaliadas em quase R$ 300 mil, além de 16 cabeças de gado, no interior do Pará.

Toneladas de soja

Segundo a Sefa, nesta terça-feira (20), em Dom Eliseu, nordeste paraense, três veículos bitrem com 147 toneladas de soja em grãos a granel apresentaram notas fiscais da carga no valor total de R$ 298.615,13.

Nas notas, de acordo com os fiscais, a origem da carga constava como Redenção, no Pará, com destino a Balsas, no Maranhão, o que causou a desconfiança dos fiscais, pois os motoristas estavam fora da rota.

Os condutores dos veículos confessaram que a carga estava saindo de um silo a 5 km de Dom Eliseu, na área próxima a BR-222, inclusive mostraram o comprovante emitido do respectivo silo.

Foram emitidos três Termos de Apreensão e Depósito (TADs) por quebra de trânsito, quando a nota fiscal informa um local de entrega e a mercadoria é entregue em outro, no valor total de R$ 50.167,35, além de ser cobrado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de frete dos três veículos que não estavam recolhidos, no valor total de R$ 1.800

Gado apreendido

Já no último domingo (18), também em Dom Eliseu, foram apreendidos 16 bovinos. A Sefa informou que o veículo boiadeiro apresentou nota fiscal avulsa e Guia de Transporte Animal (GTA) referente a 80 cabeças de gado, de 0 a 12 meses, com origem em Tailândia, no Pará, e destino a Paraíso do Tocantins, em Tocantins.

A fiscalização fez a verificação e contagem física da carga e identificou 16 bovinos machos acima de 24 meses, inclusive com marcação de registro em paletas, que não constavam na nota fiscal apresentada.

A carga teve o valor avaliado em R$ 47.084,00, e foi emitido o TAD no valor de R$ 10.170,14.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2024/09:45:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...