Galinha entra para o Guinness por identificar letras, números e cores

(Foto: Getty Images)- O Guinness World Records criou uma categoria para a galinha inteligente. Caso ocorreu na Ilha Gabriola, no Canadá.

Uma galinha canadense chamou a atenção do mundo ao entrar para o Guinness World Records, em abril deste ano, por conseguir identificar diferentes letras, números e cores.

Emily Carrington, veterinária da Ilha Gabriola, no estado da Colúmbia Britânica, no Canadá, adquiriu cinco galinhas da raça hy-line no ano passado, inicialmente com o propósito de produção de ovos.

No entanto, Carrington logo começou a treiná-las para identificar letras e números magnéticos.

“O trabalho delas era apenas bicar o número ou a letra que eu as ensinei a bicar e ignorar as outras. Mesmo se eu adicionar um monte de outras letras que não são as letras que elas deveriam bicar, elas vão bicar a letra que eu as treinei”, explicou Carrington ao jornal Nanaimo News Bulletin.

Guinness criou categoria para a galinha

Motivada pelos progressos, Carrington decidiu que as galinhas deveriam entrar para o Guinness, estabelecendo um recorde para o maior número de tentativas de identificação realizadas por uma galinha em um minuto.

Entre as saves, uma galinha chamada Lacy destacou-se, identificando corretamente seis letras, números e cores em apenas um minuto.

O Guinness World Records criou uma categoria para acomodar esse feito inusitado: o maior número de identificações feitas por uma galinha em um minuto.

Carrington, que compartilha o treinamento das galinhas em seu canal no YouTube, The Thinking Chicken (Galinha que Pensa, em português), expressou a satisfação com a inteligência de Lacy. “A galinha é um animal muito subestimado”, afirmou.

