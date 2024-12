Garota de programa finge ser advogada para agentes de inteligência da Polícia Civil e acaba presa em Boa Vista

Mulher foi presa nesta quinta-feira (5) — Foto: Samantha Rufino/g1 RR

Ela também fingiu ser servidora pública da Controladoria Geral da União (CGU). Caso foi apresentado no 5º Distrito Policial.

Uma garota de programa, de 36 anos, foi presa em flagrante nesta quinta-feira (5) por fingir ser advogada para agentes da Departamento de Inteligência (Deint), em Boa Vista. Ela também fingiu ser servidora pública da Controladoria Geral da União (CGU).

A mulher foi em diversas unidades policiais se apresentando como advogada de um homem suspeito de violência contra a mulher, preso nesta quinta. A intenção era conseguir informações sobre o caso dele, segundo as investigações iniciais. Há suspeitas que os dois tem um relacionamento.

Ela chegou apresentar um crachá da CGU e, ao consultar os agentes da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), descobriram que ela era ex-estagiária do órgão. Os policiais deram voz de prisão por falsidade ideológica. O relatório com detalhes da prisão da mulher ainda será elaborado e entregue à delegada do caso.

Depois de presa, ela foi levada ao 5º Distrito Policial. Investigadores também tentam descobrir qual a relação dela com o homem preso por violência doméstica – ele foi levado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

