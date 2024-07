Garotas de programa são presas por suspeita de doparem cliente em motel e causarem prejuízo de quase R$ 40 mil em GO

Foto: Reprodução | A dupla foi presa na terça-feira (9) pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) suspeitas de aplicar o golpe do “boa noite, Cinderela” em um homem em Luziânia. Elas teriam usado a senha do cartão para realizar inúmeras transações em máquinas próprias.

Duas garotas de programa foram presas pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), na terça-feira (9/7), suspeitas de aplicar o golpe do “boa noite, Cinderela” em um homem em Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal. As mulheres causaram à vítima um prejuízo de quase R$ 40 mil.

O homem se encontrou com uma das garotas de programa em um motel por volta das 17h de 3 de junho, uma segunda-feira. Ele se interessou pela mulher depois de ver fotos dela em um site, mas ficou decepcionado ao conhecê-la pessoalmente, por não achar parecida com as imagens na internet. Elas usavam fotos de modelos na internet para atrair clientes, segundo informações da (PCGO).

A prostituta, então, disse que tinha uma amiga que poderia ir até o local. Depois de ver fotos da outra mulher e o preço do serviço, o homem aceitou.

Quando a segunda garota chegou, a vítima tomou um energético dado por elas. A bebida, porém, estava “batizada”, e ele desmaiou. Depois disso, as mulheres saíram do motel e, com ajuda de outra garota de programa, fizeram diversas compras em drogaria e em uma distribuidora de bebidas.

Segundo a vítima, as golpistas ainda usaram a senha do cartão para realizar inúmeras transações em máquinas próprias, que somaram quase R$ 40 mil de prejuízo.

A dupla já possuía diversos registros de ocorrências com um modus operandi parecido. Elas foram identificadas como Tainá Carine Silva Costa, 29 anos, e Ester Rocha da Silva, 26.

As investigações da PCGO apontam ao menos outras três vítimas das garotas de programa. Em um dos casos, o cliente as conheceu em uma lanchonete e de lá saiu acompanhado para um motel. A vítima relata que adormeceu após as mulheres drogarem sua bebida.

O homem só percebeu que tinha caído em um golpe depois de sair do local e notar que a carteira tinha sido levada. Ao se dar conta da fraude, ele recebeu uma mensagem do banco que confirmava uma transferência de R$ 8,5 mil para uma das golpistas.

Outra vítima relatou que conheceu uma das prostitutas por meio de um site e, no mesmo dia, a encontrou, mediante o pagamento de R$ 150. Cerca de um mês depois, a mulher contatou o cliente dizendo estar grávida, e pediu ainda mais dinheiro.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2024/16:50:16

