Garoto de Novo Progresso de 12 anos encara 44h e 3079 Km para fazer teste no futebol de SC

(Foto:Arquivo Familiar) – Nesta terça-feira (04/05), Pedro Henrique da Silva Lameira de 12 anos, embarcou para uma viagem de mais de 40 horas com destino a cidade de Florianópolis em Santa Catarina, para fazer um teste na escolhida de Futebol do Avai Futebol Clube.

Distância em linha reta: 2386 Km. Distância por estradas: 3079 Km até a cidade de Florianópolis em Santa Catarina…

Pedro é a aposta da família de Jozeli e Joseane da Silva Lameira , o garoto progressense viaja por conta dos familiares e vai disputar uma vaga de meia volante com outros jovens em uma peneira do futebol Brasileiro.

Assim que o processo de seleção divulgado na internet chegou ao conhecimento de Pedro Henrique, que é revelação no futebol na pequena Novo Progresso, interior do Pará, se inscreveu e seguiu viagem. Para ele, a chance de conseguir a vaga e melhorar a vida da família.

– Enquanto eu puder fazer testes, pretendo seguir tentando. Eu penso na minha família, que não tem condições suficientes para insistir comigo no futebol. Sei que existem muitas dificuldades em uma peneira. São muitos garotos querendo uma chance para melhorar a vida. E a vida é assim. Tudo vem na dificuldades – comentou.

Avaí Futebol Clube é um clube de futebol brasileiro com sede na cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Fundado em 1º de setembro de 1923, o Avaí tem como cores o azul e o branco e seu mascote é um Leão, sendo conhecido como o “Leão da Ilha” ou “O Time da Raça” (pela história do estilo de jogo da equipe). Para temporada de 2020, o clube disputou o Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Avaí é o clube com a maior torcida de Santa Catarina, com cerca de meio milhão de torcedores, segundo diferentes pesquisas recentes elaboradas pelo instituto Pluri junto ao IBGE na Região Sul do Brasil, entre os anos de 2012, 2013 e 2014.

Serão 30 minutos em campo para mostrar suas capacidades.

Amigos e familiares torcem para o sucesso do garoto.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

