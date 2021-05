PRF apreende caminhão que transportava mais de 100 toneladas de minério ilegal, em Marabá

Veículo transportava 105 toneladas de manganês ilegalmente (Foto:Ascom/ PRF)

Motorista do veículo foi detido e encaminhado para a sede da Polícia Federal do município, juntamente com a carga apreendida

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta terça-feira (5), um caminhão que transportava mais de 100 toneladas de minério ilegal, na rodovia BR-222, na altura de Marabá, sudeste paraense. O motorista do veículo foi detido e encaminhado para a sede da Polícia Federal do município, juntamente com a carga apreendida.

O flagrante aconteceu por volta das 20h30, quando uma equipe de policiais realizava patrulhamento ostensivo no Km 226 da BR-222 e avistou um caminhão trafegando na rodovia, transportando minério.

O motorista do caminhão, ao perceber a intenção da equipe em abordá-lo, tentou fugir, abandonando o veículo. No entanto, a equipe obteve êxito na captura. Durante a abordagem, foi contatado que havia 105 toneladas de Manganês, sendo transportadas de forma ilegal.

Diante do flagrante, o condutor foi encaminhado para a sede da Polícia Federal de Marabá, para realização dos procedimentos cabíveis. O caminhão e a carga foram apreendidos e também permanecem à disposição da PF.

Por:Redação Integrada (com informações da PRF)

