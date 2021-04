Gás de cozinha tem aumento de 27% em um ano e é vendido até a R$ 100

Produto vem passando por sucessivos reajustes de preço – (Foto:Marcello Casal / Agência Brasil)

Apenas em março, o produto subiu cerca de 4% na capital

Os sucessivos aumentos no preço do gás escreveram mais um capítulo em março, quando os moradores de Belém tiveram que pagar 4% a mais para adquirir um botijão de 13 quilos. É o que aponta o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) divulgado nesta terça-feira, 13.

Com o aumento do botijão de gás de cozinha de 13 kg em torno de 4% em março, em relação ao mês anterior, a inflação do produto no trimestre foi pressionada, acumulando alta de cerca de 12%. O reajuste é ainda mais agudo quando o levantamento abarca os últimos 12 meses, alcançando quase 27%, contra uma inflação calculada em 6,94% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Segundo o levantamento do Dieese/PA, em março de 2020, o preço do botijão em Belém era comercializado em média a R$ 70,67 (com o menor preço a R$ 68 e o maior, R$ 82). Em dezembro daquele ano, o produto já custava em média a R$ 80,11 (com o menor preço a R$ 73 e o maior, R$ 89).

Em janeiro de 2021, o gás de cozinha continuava desfalcando o bolso dos belenenses, sendo vendido em média a R$ 82,94 (com o menor preço a R$ 75 e o maior, R$ 90). Em fevereiro, novo reajuste, em média a R$ 86,38 (com o menor preço a R$ 79,99 e o maior, R$ 94,99). Em março, mas uma alta significativa, de quase 4%, o botijão sendo comercializado a R$ 89,71 (com o menor preço a R$ 82 e o maior, a R$ 99,99).

Ainda segundo o Dieese/PA, o reajuste no preço do gás observado na capital nos últimos 12 meses também se estendeu a todo o Estado. Em alguns municípios, o preço do botijão já é comercializado por mais de R$ 100.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...