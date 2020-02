Gasolina seria 44% mais barata com tributos zerados

(Foto:Reprodução)- O preço da gasolina poderia cair para 44% e o do diesel, 24%, se os governadores aceitassem um desafio lançado pelo presidente Jair Bolsonaro: “Eu zero [o imposto] federal, se eles zerarem o ICMS. Está feito o desafio aqui agora”. Os motoristas certamente sairiam ganhando. Mas quem perderia mais com isso: estados ou União?

Na quarta-feira (5), foi realizada a primeira audiência pública sobre o assunto na comissão especial da Câmara dos Deputados criada para analisar a proposta de emenda à Constituição (PEC). De Brasília, Kelli Kadanus mostra que a Câmara deve para ampliar a PEC. Assim, todas as ações terminariam na 2.ª instância, não só as penais.

“Cotado para o STF. Como a Gazeta do Povo já havia antecipado, o Congresso quer alterar as regras de indicação ao Supremo. Apesar de uma possível alteração não valer para a atual legislatura, a proposta foi criticada por dois ministros da Corte. E “surgiu na mesa” um forte nome a assumir “a beca” de Celso de Mello em novembro: Jorge Oliveira, policial e amigo de Bolsonaro.

Com informações Gazeta do Povo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...