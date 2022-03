Repescagem dos programas ‘Renda Pará’ e ‘Reencontro com a Escola’ encerra nesta quinta-feira

(Foto:Agência Pará) – A iniciativa é destinada para quem ainda não tenha recebido um dos auxílios. Valores variam de R$ 100 a R$ 500.

Encerra nesta quinta-feira (10) o prazo para que beneficiários dos programas “Renda Pará” e “Reencontro com a Escola” possam retirar um dos auxílios nas agências do Banco do Estado do Pará (Banpará).

Essa nova oportunidade, concedida pelo Governo do Estado, iniciou no último dia 3 de março, e é destinada para quem ainda não sacou um dos recursos.

O cronograma unificado de repasses levou em consideração o mês de aniversário dos favorecidos. Neste sentido, o último dia de repasses será direcionado aos favorecidos que nasceram nos meses de novembro e dezembro.

Renda Pará

O “Renda Pará” consiste em transferir recursos aos mais atingidos social e economicamente pela pandemia da Covid-19. A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e operacionalizado pelo Banpará, foi instituída pela Lei 9.139/2020. Para consultar a lista de beneficiários basta acessar o site (Renda Pará | Consulta).

Reencontro com a escola

Já o programa “Reencontro com a Escola” busca estimular o retorno presencial dos alunos aos espaços de aprendizagem, combater a evasão escolar e incentivar novas matrículas para o calendário letivo de 2022. O benefício é destinado a mais de 595 mil estudantes que foram matriculados na Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), em 2021.

Serviço

O funcionamento das agências do Banpará é de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h (Belém) e das 9h às 14h (demais municípios do interior do estado). Vale frisar que para o saque do Programa “Renda Pará”, também será necessário apresentar o comprovante de imunização contra a Covid-19 quando for receber a quantia.

Já a retirada do benefício educacional vai ser autorizada mediante a apresentação de alguns documentos comprobatórios: declaração de matrícula expedida no site da Seduc; documento oficial com foto (Carteira de Trabalho, RG ou CNH) e comprovante de vacinação contra a Covid-19 (exigido para maiores de 12 anos). Alunos com idades inferiores a 18 anos, os pais ou responsáveis devem apresentar o seu CPF durante o atendimento bancário para que o pagamento seja liberado.

