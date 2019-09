Suspeito de assaltar carro-forte em Marabá morre em confronto com a polícia no Pará

Assaltantes atacaram carro-forte no sudoeste do Pará — Foto: Polícia Civil

De acordo com a polícia, Manoel Pires de Oliveira era investigado por inúmeras ações na modalidade “vapor” e ataques a carro-forte nos estados do Pará e Tocantins.

Um homem, identificado como o líder da quadrilha que assaltou um carro-forte em Marabá no último sábado (31), foi morto em confronto com policiais na noite de terça-feira (3) no município de Tailândia. De acordo com a Polícia Civil, Manoel Pires de Oliveira estava sendo monitorado após o crime.

As investigações revelaram que o suspeito estava em Tailândia planejando um novo ataque a carro-forte nas próximas semanas. Equipes da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro foram até a região, onde realizaram buscas para localizá-lo.

Segundo a polícia, quando o suspeito percebeu a aproximação da equipe, sacou uma pistola calibre 380 e efetuou disparos contra os policiais. Os agentes revidaram e o suspeito foi ferido. Manoel chegou a ser levado para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Ele era investigado por inúmeras ações na modalidade “vapor” e ataques a carro-forte nos estados do Pará (Conceição do Araguaia, Abel Figueiredo e Santa Maria das Barreiras) e Tocantins (Rio dos Bois e Arapoema). O suspeito tinha ainda mandados de prisão preventiva por ações de “novo cangaço” em Canaã dos Carajás, Rondon do Pará, São Félix do Xingu e Rio Maria.

