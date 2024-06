Gato ‘supervisor’ de lotérica em Belém faz a alegria dos trabalhadores e clientes

(Foto: Reprodução)- O animal conquistou o coração dos trabalhadores e clientes que frequentam o local.

Os funcionários de uma casa lotérica, localizada na Avenida Rômulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém, ganharam um supervisor um tanto quanto diferente: o gatinho Gargamel. Adotado por um dos funcionários, o animal conquistou o coração dos servidores e clientes que frequentam o local.

O dono relatou que encontrou o gato abandonado na rua, ainda muito pequeno, e por medo que alguém viesse a fazer algum mal, resolveu resgatá-lo. Mas como ele trabalhava e não tinha alguém que pudesse cuidar do animal durante o dia, o felino passou a acompanhá-lo até o local de trabalho: a casa lotérica.

“Eu moro no Conjunto Maguari e como lá tem muitos casos de gatos que são envenenados, eu resolvi resgatar o Gargamel para criar. Contudo, havia muita dificuldade para deixar ele sozinho em casa, então resolvi trazer ele comigo para trabalhar”, disse o dono do gato.

Este slideshow necessita de JavaScript.

O tutor também contou que “trabalhar” já faz parte da rotina do bichano. Segundo ele, o animal levanta todos os dias às 6h e vai para a porta do carro arranhar, miar e não sossega até o dono abrir a porta para que ele entre e vá até o local.“Ele acorda de manhã cedo e enquanto ele não entra para vir trabalhar, ele não sossega, fica chorando, arranhando o carro. Então eu coloco ele para dentro e vou me arrumar, depois entro no carro e vamos em direção ao o trabalho”, relatou. O gato chegou há pouco mais de três meses na lotérica, mas já foi tempo o suficiente para conquistar o coração de todos por lá, que brincam e cuidam do animal, sem deixar de dar a devida atenção e respeito aos clientes que frequentam o local.

LEI DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

A Lei 14.064/2020 aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos. A partir de agora, quem cometer esse crime será punido com três a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2024/20:08:57

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...