Gay assumido, ex-cantor gospel expõe sexualidade de Valadão

Jessé Aguiar comentou publicação polêmica do pastor evangélico André Valadão, líder da Igreja Batista Lagoinha.

André Valadão é um dos nomes mais controversos do meio religioso no Brasil. Sua polêmica mais recente diz respeito a uma publicação onde ele afirma que “Deus odeia o orgulho”, fazendo referência à comunidade LGBTQIAPN+.

Logo a postagem ficou repleta de opiniões divergentes, mas uma em específico chamou a atenção: Jessé Aguiar, um ex-cantor gospel que recentemente assumiu ser gay, fez uma crítica em um dos comentários e expôs a sexualidade do pastor.

A publicação de Valadão apresentava as letras pintadas com as cores do arco-íris, símbolo que representa a diversidade sexual. “E o que dizer do quanto Ele odeia o orgulho pelo pecado? Pecado gera orgulho? Não! A palavra de Deus não deixa nenhuma dúvida sobre isso e ainda deixa claro que o pecado gera algo oposto… a vergonha,” dizia a postagem.

Jessé Aguiar, então, aproveitou a oportunidade para expressar sua opinião nos comentários da publicação. “Eu jurava que o senhor era também… Apita muito!”

Coincidências à parte, no último domingo (4) o ex-cantor gospel decidiu compartilhar um vídeo em seu perfil do Instagram, no qual falou abertamente sobre sua sexualidade. Durante a gravação, ele revelou detalhes sobre essa nova fase de sua vida e afirmou ter se descoberto homossexual aos 12 anos de idade.

Além de Jessé, diversos outros internautas criticaram o líder religioso nos comentários da publicação. A cantora Cynthia Luz expressou sua indignação ao escrever: “Impressionante… dedica a vida a falar de ódio! Tanta coisa pra dizer… aí não dá pra defender MESMO!”.

O influenciador Gustavo Rocha também se manifestou: “Tá seguindo o Deus errado, amigão! Não vem colocar nome de Deus pra escancarar seu preconceito e ódio não.”

VEJA A PUBLICAÇÃO:

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2023/21:46:07

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

