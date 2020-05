Morre aos 56 anos um dos funcionários públicos mais antigo de Novo Progresso

Morreu, aos 56 anos, Luiz Carlos Piva “FININHO”, um dos mais antigo servidor da Prefeitura de Novo Progresso.

Fininho ocupava a chefia do setor de endemias da Prefeitura de Novo Progresso. O prefeito Macarrão(PL), decretou luto oficial por três dias.

Fininho, como era conhecido, diagnosticou com cancer no pulmão, ainda no inicio deste ano quando começou tratamento no Hospital de Cancer de Barretos, ele faleceu na noite desta quarta-feira (20), na Unidade de Terapia Intesnsiva (UTI) do Hospital do Cancer em Barretos (SP).

O Corpo do servidor publico Fininho esta sendo transladado para Novo Progresso, a previsão de chegada para tarde desta sexta-feira (22), onde será sepultado no Cemitério municipal.

