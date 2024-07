Golpe do SMS dos Correios: brasileiros recebem mensagem fake para pagar taxa de encomenda; entenda

(Foto: Reprodução)- Milhares de pessoas em todo o país estão sendo vítimas de um novo golpe que utiliza mensagens SMS para se passar pelos Correios e cobrar uma suposta taxa para liberar uma encomenda internacional retida na alfândega.

Recebeu um SMS suspeito, supostamente enviado pelos Correios, nos últimos dias? Esse é o novo golpe que está circulando e afetando milhares de brasileiros. A fraude tenta enganar os usuários, fazendo-os acreditar que precisam pagar uma taxa para liberar uma encomenda internacional retida na alfândega. A mensagem inclui um link falso para preencher informações pessoais e realizar o pagamento de uma taxa de cerca de R$ 80.As mensagens, geralmente enviadas do número 28578, informam que há uma taxa a ser paga para liberar a entrega de um produto importado. O SMS contém um link que direciona o usuário para um site falso, idêntico ao site oficial dos Correios, onde são solicitadas informações pessoais e bancárias para o pagamento da taxa. No entanto, o site falso e a taxa cobrada não têm nenhuma ligação com os Correios.

Nas redes sociais oficiais dos Correios, o golpe já está em alerta. “Diariamente, muitas mensagens eletrônicas falsas são enviadas utilizando indevidamente o nome dos Correios e informando sobre a tentativa de entrega de uma encomenda. Esses conteúdos podem esconder intenções criminosas para a realização de fraudes online”, diz o alerta publicado no Instagram oficial da empresa.

Você recebe um SMS, geralmente do número 28578, informando que sua compra internacional foi barrada pela alfândega e precisa de um pagamento para ser liberada;

O SMS contém um link para um site falso que imita a página oficial dos Correios;

Ao clicar no link, você é direcionado para uma página de rastreamento falsa, com o número de rastreio (NC 297 741 365 BR) e a informação de que o pedido está retido na alfândega;

Em seguida, a página solicita seus dados pessoais para o pagamento da taxa, geralmente em torno de R$ 80, via PIX.

Jamais clique em links recebidos por SMS ou e-mail de remetentes desconhecidos.

Acesse o site oficial dos Correios (correios.com.br) para verificar o status de suas encomendas.

Compras internacionais feitas em plataformas como Shein, Shopee e AliExpress contam com o código de rastreio no próprio aplicativo ou site dos Correios.

Lembre-se: os Correios nunca cobram taxas por SMS ou WhatsApp.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento dos Correios pelos telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 725 7282 (demais localidades).

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2024/07:55:02

