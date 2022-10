Governo anuncia gratuidade nos ônibus e transportes fluviais intermunicipais do PA no 2º turno das eleições

Decisão foi informada nesta terça-feira (18), e segue o decreto do ministro Luís Roberto Barroso, do STF

Transportes intermunicipais serão gratuitos para eleitores do segundo turno, no Pará. —

O governo do Pará anunciou nesta terça-feira (18) a gratuidade no transporte intermunicipal rodoviário e fluvial durante o segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro.

Segundo o governador do estado, Helder Barbalho, após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), deferida também nesta terça (18) pelo ministro Luís Roberto Barroso, o estado estabeleceu gratuidade de ida e volta aos eleitores que precisam se deslocar para a cidade de votação.

Além disso, a prefeitura de Belém também anunciou a “catraca livre” nos ônibus da capital durante o dia 30.

A decisão estadual vale das 7h da manhã do sábado (29) que antecede a votação, até as 7h da manhã de segunda-feira (31).

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/10/2022/07:05:53 com G1PA

