Prefeito “Valmir Clímaco” de Itaituba após declaração em Show vira meme na internet

Valmir Climaco disse que “comeria mais de 20” e chamou as mulheres de “raparigas” em uma festa denominada “Folia du Cheff”, foi realizada na casa de shows Trip Flat, na noite do sábado, 5 de março de 2022 . O evento teve show da banda Forró du Chef, em Itaituba, oeste do Pará.

O vídeo da festa, que viralizou nas redes sociais e ganhou repercussão em sites nacionais de notícia, mostra Climaco dizendo que “vai comer mais de 20” e que nunca viu ”tanta rapariga bonita”. O prefeito também aparece tirando a camisa no vídeo.

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Itaituba divulgou áudio nesta terça-feira (8), em que o prefeito Valmir Climaco (MDB) pede desculpas às mulheres por declarações machistas feitas em festa, no último sábado (5). O político afirma que “exagerou”, mas que “não teve intenção de diminuir nenhuma mulher”.

Os internautas usaram das redes sociais, e o prefeito Valmir Climaco (MDB), virou meme na ‘internet’ devido a suas palavras em ofensa as mulheres.

As palavras do prefeito viralizou que os internautas não perdoaram e reproduziram a imagem do prefeito em várias situações – com rótulo de cachaça, post de machão, entre outros. Virou meme na ‘internet’.

Várias pessoas utilizaram redes sociais para desaprovar a atitude do prefeito no vídeo. “É uma vergonha. Comportamento reprovável para qualquer homem, ainda mais um homem público. Medidas precisam ser tomadas. É a demonstração do que de pior temos por aqui. Machismo e misoginia”, apontou perfil na internet.

A deputada estadual Marinor Brito (Psol) repudiou o episódio protagonizado pelo prefeito. “Inaceitáveis as declarações machistas do prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, que repercutiram nas redes sociais ontem (5), falando que uma festa estaria cheia de “raparigas boas”. Não podemos permitir que comportamentos como esse continuem. Basta de machismo e misoginia!”, escreveu a parlamentar em uma rede social.

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/03/2022/08:37:57

