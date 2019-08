Susipe apreende materiais ilícitos após vistoria em Centro de Recuperação de Paragominas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE) informou que, a revista ocorreu sem alterações e a unidade opera dentro da normalidade. Os internos das celas onde os objetos ilícitos foram encontrados responderão Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP).

Após uma vistoria na última terça-feira (20), no Centro de Recuperação Regional de Paragominas (CRRP), sudeste do Pará , foram encontrados celular, carregadores, chip, fone de ouvido, aparelho mp3, 14 armas artesanais feitas pelos internos, um pedaço de serra e cinco papelotes de entorpecente. O presídio passou por uma revista geral para inspeção de celas e prevenção de possíveis fugas por túneis.

