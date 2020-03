Governador de MT pede a Mourão retorno de governadores ao Conselho da Amazônia Legal

Presidente em exercício disse que vai levar reivindicação de Mauro Mendes (DEM) a Bolsonaro e que cabe a ele qualquer decisão nesse sentido.

General Mourão participou de reunião sobre o Conselho da Amazônia — Foto: Secom-MT

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), pediu nesta terça-feira (10), em encontro no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, ao presidente da República em exercício, General Hamilton Mourão, a reinclusão dos governadores dos estados da Amazônia Legal no Conselho Nacional da Amazônia.

No mês passado, um decreto do presidente Jair Bolsonaro transferiu o Conselho Nacional da Amazônia Legal do Ministério do Ambiente para a Vice-presidência. A composição anterior do conselho, estipulada em um decreto de 1995, incluía os governadores dos estados que ficam na Amazônia Legal. No decreto assinado por Bolsonaro, os governadores não integram o conselho.

Além de Mato Grosso, integram a Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão.

Hamilton Mourão disse que vai apresentar a reivindicação de Mendes a Jair Bolsonaro. “Vou levar essa solicitação ao presidente da República porque a decisão final é dele”, afirmou.

De acordo com Mourão, os governadores não pertencem ao Conselho de direito, mas pertencem de fato, pois estão sendo efetivamente consultados sobre as discussões.

Ele pontuou que Mato Grosso tem uma pequena parte na Amazônia Legal. “A grande parte é Cerrado”, citou.

A visita dele a Mato Grosso tem o objetivo de ouvir o governador, secretários e representantes de outros órgãos públicos em relação à proteção e preservação da Amazônia Legal. O vice-presidente já esteve em Roraima, Amazonas, Amapá, Pará, Maranhão e depois de Mato Grosso segue para Rondônia e Acre.

Durante o encontro, o governador de Mato Grosso apresentou o plano de ação de combate às queimadas ilegais.

Sobre as estratégias do Conselho Nacional da Amazônia quanto ao combate às queimadas, Mourão disse que a medida de prevenção é simples. Segundo ele, o governo federal tem três sistemas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), do Planet, da Polícia Federal, e o Censipam.

“Temos que nos antecipar ao problema e ter gente no terreno com capacidade de impedir que o fogo progrida da forma que progrediu no passado”, afirmou Mourão.

Por G1 MT

10/03/2020 16h13

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...