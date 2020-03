Ladrão morre ao roubar carro de mulher, trocar tiros com vizinho policial e sofrer acidente na fuga em MT

Vítima foi rendida ao chegar em casa com as filhas e sobrinhas menores de idade. Mulher pediu ajuda a vizinho que é PM; policial e suspeitos trocaram tiros.

Ladrão morreu ao roubar carro de mulher, trocar tiros com vizinho policial e sofrer acidente na fuga em Várzea Grande — Foto: Polícia Militar de Várzea Grande/Divulgação

Um assaltante morreu depois que roubou um carro de uma mulher, se envolveu em um tiroteio com a polícia e sofreu um acidente na noite dessa segunda-feira (9) em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

De acordo com a Polícia Militar, a situação ocorreu no bairro Jardim dos Estados. O suspeito, de 23 anos, já tinha antecedentes criminais. Um segundo assaltante conseguiu fugir.

A mulher, de 35 anos, chegava em casa em um carro com as filhas e as sobrinhas, com idades entre 2 a 13 anos, quando foi fechada pelo veículo dos assaltantes. Eles anunciaram o roubo e levaram o automóvel dela.

A vítima foi até a casa do vizinho, que é policial militar, e gritou por socorro. O policial já saiu da residência com uma arma e tentou render os suspeitos. Ocorreu um tiroteio no local, entre o vizinho policial e os ladrões, e os suspeitos fugiram.

Durante a fuga os assaltantes bateram contra outro carro e ainda atingiram o portão de um estabelecimento.

Um dos suspeitos fugiu do local e o outro ficou no local do acidente. O Serviço de Atendimento móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou que ele havia morrido. Os médicos afirmaram que ele morreu por causa do acidente.

Dentro do carro os policiais encontraram uma mochila com um bloqueador de sinal utilizada em roubo de veículos, além de ferramentas usadas para desmontar carros.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi chamada e deve investigar o caso.

Por G1 MT

10/03/2020 09h22

