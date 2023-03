Paciente americana é curada do HIV após transplante de células-tronco

A paciente com câncer sanguíneo recebeu um transplante de células-tronco provenientes do cordão umbilical de um doador (Foto:Karolina Grabowska / Pexels).

O caso foi publicado na revista Cell na última quinta-feira (16)

Cientistas alcançam pela quarta vez na história a cura de um paciente com HIV, o vírus da AIDS. A mulher, residente em Nova York, nos Estados Unidos, foi submetida a um transplante de células-tronco para tratar um câncer, resultando na ausência completa do vírus em seu organismo. O caso foi publicado na revista Cell na última quinta-feira (16).

A paciente com câncer sanguíneo recebeu um transplante de células-tronco provenientes do cordão umbilical de um doador. Após 30 meses, os pesquisadores notaram que a mulher, sem necessidade de medicação antirretroviral, estava livre do HIV em seu corpo.

Segundo a autora do estudo, Yvonne Bryson, a paciente está em boas condições. Embora a técnica utilizada não seja aplicável a todos os pacientes, os resultados são encorajadores, dando esperança para o desenvolvimento de novas terapias baseadas nessa abordagem no futuro.

“Atualmente, ela está clinicamente saudável, livre de câncer e HIV. Chamamos o quadro de cura possível, em vez de definitiva, já que precisamos de um período de acompanhamento mais longo”, afirma Yvonne.

Em situações semelhantes à da paciente, médicos e cientistas procuram por um doador que seja compatível e possua uma mutação genética específica no gene CCR5, que impede que o HIV ataque as células. As células-tronco do doador são transplantadas para o paciente, resultando na diminuição do câncer e na resistência ao vírus da AIDS.

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/03/2023/17:40:25 com informações de Luciana Carvalho.

