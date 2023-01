Governador do Pará diz que criará Secretaria de Povos Originários do Pará, após repercussão do caso dos Yanomami

Crianças yanomami sofrem com desnutrição — Foto: Júnior Hekurari / Arquivo pessoal

Helder Barbalho disse que cargo de secretário será de um titular indígena. Na nota, publicada neste domingo (22) nas redes sociais, ele também prestou solidariedade ao povo Yanomami.

O governador do Pará, Helder Barbalho, publicou neste domingo (22) uma nota em solidariedade ao povo da Terra Yanomami, em Roraima, e disse que criará a Secretaria de Povos Originários do Pará com um titular indígena no cargo de secretário.

O posicionamento veio após a repercussão do caso envolvendo os Yanomami, que, por conta da desnutrição grave e malária precisaram ser resgatados pelo Ministério da Saúde, em uma operação que iniciou atendimentos na última segunda (16).

Sobre a criação da secretaria, a Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa) informou, pelas redes sociais, que a já faz a proposta há anos desde o primeiro mandato de Helder.

“O Governo do Pará precisa criar espaços que atendam diretamente as realidades dos nossos povos. Nos solidarizamos com o povo Yanomami de Roraima. Alertamos que esta situação agrava pelas invasões ilegais aos nossos territórios é uma situação que precisa ser enfrentada no Brasil.

A publicação afirma ainda que a Fepipa “espera que este momento de visibilidade sobre essa brutal realidade ajude a reverter este quadro de genocídio”

O governador considera que o povo Yanomami está passando por uma crise humanitária, e que o intuito da criação da nova secretaria para o estado é atender melhor às demandas indígenas no Pará.

Na sexta (20), foi criado o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população.

O plano de ação deve ser apresentado no prazo de quarenta e cinco dias, e o comitê trabalhará por 90 dias, prazo que pode ser prorrogado. (Com informações do g1 Pará — Belém).

